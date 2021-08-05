Жена пыталась расстрелять из пистолета инвалида-искусителя своего мужа в Крыму

Симферополь, 5 августа. Жительница Крыма решила разобраться в отношениях мужа и соседа-инвалида. С пневматическим пистолетом она пришла в дом потерпевшего и несколько раз выстрелила в его сторону.

4 августа местному участковому позвонил 36-летний житель села Белоглинка Симферопольского района Республики Крым. Он сообщил, что обезумевшая соседка пыталась застрелить его из пистолета. Мужчина пояснил, что женщина приревновала его к своему мужу за то, что он пьет с ним пиво. Участковый сразу же выдвинулся к частному дому на улице Туполевка.

Пострадавший рассказал ФАН подробности инцидента:

«Я с мужем 41-летней женщины распивал пиво у себя дома, — пояснил Андрей. — Примерно в 22:00 я услышал, как в калитку кто-то стучит. Без задней мысли я вышел из дома, чтобы посмотреть, кто пришел. Но когда я распахнул калитку, раздались выстрелы».

Перепуганный сельчанин спрятался за деревянным ограждением. Он сначала даже не понял, что происходит.

«Дама целилась в меня, — продолжил потерпевший. — Я крикнул ей, чтобы убиралась прочь, иначе вызову участкового. Соседка после моих слов убежала, и больше я ее не видел».

Мужчина утверждает, что был уверен: в руках женщины — боевое оружие. Он объясняет это тем, что не служил в армии и не понимает, как отличить боевой пистолет от пневматического.

«Жена моего друга работает продавцом в местном магазине. Ее муж, который во время инцидента спал на кровати, недавно устроился на мойку. После того как его жена отошла от моего жилища, я понял, что она стреляла шариками. Сам я инвалид, хотя официально и не оформлял травму. Некоторое время назад я сломал ключицу, и она у меня неправильно срослась».

Пока по данному факту не возбуждено уголовное дело. Материал проверки находится у местного участкового, который в течение трех суток должен принять решение.