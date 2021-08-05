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Россиянам дали советы по выбору участка для дачного дома

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:34
Общество
Россиянам дали советы по выбору участка для дачного дома
pixabay.com

Москва, 5 августа. Несколько важных аспектов необходимо учесть при выборе участка для загородного дома, заявил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

Выбор типа поселения должен стать первым шагом в покупке земли за городом. Участки в деревнях можно будет газифицировать бесплатно, на территориях Садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) за это удобство придется платить самостоятельно, объяснил Мезенцев.

«Зато здесь можно сделать закрытую территорию, это стоит вполне разумных денег, а безопасность никогда не помешает. Так что тут есть свои «за» и «против"», — обратил внимание директор Союза дачников в эфире «Радио 1».

Также следует определиться с требующимися коммуникациями. Если человек планирует отапливать дом газом, то стоит выбирать участки с возможностью подключить магистральное газоснабжение в ближайшее время. Транспортная доступность также играет важную роль при выборе земли для будущего дачного дома, заключил Мезенцев.

Содержание домашней птицы и мелкого скота на загородных участках может обернуться штрафом, напомнила адвокат Виктория Данильченко. Согласно закону, россиянам нельзя заводить живность на даче для продажи.

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