Россиянам дали советы по выбору участка для дачного дома

Москва, 5 августа. Несколько важных аспектов необходимо учесть при выборе участка для загородного дома, заявил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

Выбор типа поселения должен стать первым шагом в покупке земли за городом. Участки в деревнях можно будет газифицировать бесплатно, на территориях Садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) за это удобство придется платить самостоятельно, объяснил Мезенцев.

«Зато здесь можно сделать закрытую территорию, это стоит вполне разумных денег, а безопасность никогда не помешает. Так что тут есть свои «за» и «против"», — обратил внимание директор Союза дачников в эфире «Радио 1».

Также следует определиться с требующимися коммуникациями. Если человек планирует отапливать дом газом, то стоит выбирать участки с возможностью подключить магистральное газоснабжение в ближайшее время. Транспортная доступность также играет важную роль при выборе земли для будущего дачного дома, заключил Мезенцев.

Содержание домашней птицы и мелкого скота на загородных участках может обернуться штрафом, напомнила адвокат Виктория Данильченко. Согласно закону, россиянам нельзя заводить живность на даче для продажи.