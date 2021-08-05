Россиянам объяснили, чем грозит отказ пускать коммунальные службы в квартиру

Москва, 5 августа. Собственник может не пускать в квартиру сотрудников коммунальных служб, заметил заслуженный юрист России Владислав Гриб.

Если россиянин не пускает в дом коммунальщиков, то он берет на себя ответственность за возможные аварии. Заместитель секретаря Общественной палаты, член президиума Ассоциации юристов России, заслуженный юрист России Владислав Гриб рассказал об этом в комментарии «Радио 1».

«Например, газовое оборудование — источник повышенной опасности. И если человек отказывается от его проверки, то здесь речь идет не только о его безопасности, но всего дома, всех жильцов. И он будет отвечать за это», — отметил он.

Также стоит помнить, что в квартиру коммунальщиков можно пускать только после проверки их точного места работы. Это необходимо для того, чтобы в дом не проникли какие-то торговцы, рекламные агенты или злоумышленники, сообщил Владислав Гриб.

Сотрудники коммунальных служб Саратова отключили холодное водоснабжение в ряде районов города. Сообщается, что это необходимо для ремонта водопровода.