Суд арестовал подозреваемого в нападении на зампрокурора Выборгского района

Санкт-Петербург, 5 августа. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в одном из кафе, куда сотрудник прокуратуры нагрянула с проверкой по поводу невыплаты зарплат работникам. В помещении на женщину накинулись двое злоумышленников, которые избили ее руками и ногами.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца, а мера пресечения второй фигурантке еще не оглашена.