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Суд арестовал подозреваемого в нападении на зампрокурора Выборгского района

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:24
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в нападении на зампрокурора Выборгского района
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Санкт-Петербург, 5 августа. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в одном из кафе, куда сотрудник прокуратуры нагрянула с проверкой по поводу невыплаты зарплат работникам. В помещении на женщину накинулись двое злоумышленников, которые избили ее руками и ногами.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца, а мера пресечения второй фигурантке еще не оглашена.

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