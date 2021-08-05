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Четверо сахалинских фермеров получили грант на занятие аграрным бизнесом

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:20
Экономика
Четверо сахалинских фермеров получили грант на занятие аграрным бизнесом
lenobl.ru  /  Пресс-служба Администрации Ленинградской области

Сахалин, 5 августа. Объявлены победители грантового проекта «Агростартап». Четверо сахалинцев разделят фонд размером 10 млн рублей, чтобы заняться аграрным бизнесом.

Среди сфер деятельности, в которых намереваются работать фермеры, — выращивание ягод, разведение коров и налаживание молочного и мясного производства, пишет сетевое издание «Сахалин и Курилы».

«Сахалинцы и курильчане должны иметь возможность покупать качественные и доступные продукты питания. Для этого нужно поддерживать не только крупные сельскохозяйственные компании, но и небольших производителей. Грантовый конкурс позволяет нам определить самых перспективных представителей бизнеса и оказать им финансовую поддержку», — потметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Деньги, по его словам, помогут предпринимателям закупить оборудование и расширить производство. В выигрыше от этого будут все жители столицы острова, потому что магазины пополнятся широким ассортиментом местных товаров.

Встречи с представителями малого бизнеса Камчатки и Сахалина состоялись у председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергея Вострецова в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.

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