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Экономист Николаев объяснил влияние ключевой ставки на реальные доходы
Экономика
Экономист Николаев объяснил влияние ключевой ставки на реальные доходы
pixabay.com  /  krzysztof-m

Москва, 5 августа. Решение Банка России поднять ключевую ставку двояко скажется на благосостоянии граждан, полагает экономист и аналитик Игорь Николаев.

Высокая ставка заставляет темпы инфляции снижаться. Если национальная валюта будет лучше сохранять собственную покупательную способность, это будут позитивным аспектом для жителей страны, рассказал Николаев в беседе с «Радио 1».

«Если рост цен останавливается, это очень хорошо для реальных доходов граждан. Они потому и реальные, что с учетом инфляции. Если доходы не обесцениваются из-за высокой инфляции, то граждане выигрывают от этого», — отметил он.

Экономист добавил, что кредиты также стали дороже. Это значит, что бизнес и предпринимательская активность в целом получает более значительные препятствия на своем пути. Как следствие, доходы предприятий могут снижаться.

Свои советы для инвесторов в период высоких ставок ЦБ дал экономист Станислав Новиков. По его мнению, гражданам стоит присмотреться к покупке облигаций.

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центробанк инфляция доходы ключевая ставка
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