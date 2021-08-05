«Бенфика» превзошла «Спартак» в исполнительском мастерстве и свежести

Москва, 5 августа. Московский «Спартак» практически без шансов проиграл лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, однако россияне могут пройти дальше.

Главный тренер красно-белых Руй Витория удивил журналистов и болельщиков своими словами перед очным противостоянием с лиссабонцами. «Нам нечего терять», заявил тренер на предматчевой пресс-конференции. Смысл этой фразы каждый болельщик может раскрыть для себя по-разному. Понять, что имел ввиду Витория, можно. «Спартак» в текущее межсезонье не сделал ни одного приобретения. Для того, чтобы конкурировать с командами второго европейского эшелона необходимы квалифицированные футболисты.

«Спартак» вышел на матч против «Бенфики» по схеме 4-3-2-1. Место на правом фланге обороны занял Николай Рассказов. Воспитанник красно-белых получил высокую оценку от футбольных экспертов за то, что смог остановить лучшего дриблера Российской премьер-лиги Хвичу Кварацхелию в матче первого тура чемпионата России. Стоит отметить, что Рассказов провел очень качественный матч в силу своих возможностей.

Руй Витория не смог рассчитывать на Квинси Промеса и Виктора Мозеса. Первый продолжает восстанавливаться от повреждения, которое было получено в игре с «Рубином». Второй остался на скамейке запасных из-за травмы в Самаре.

«Спартак» неплохо начал первый тайм. Запомнился момент с филигранной передачей Зелимхана Бакаева на Джордана Ларссона, тот не смог найти в штрафной Александра Соболева и принял решение сам пробить по воротам, однако греческий голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос был надежен и перевел матч в сторону.

Преимущество португальцев стало сказываться во втором тайме. Два забитых мяча пришли в ворота Александра Максименко через левую зону, за которую отвечал Айртон. Сначала Жоао Марио вывел Рафу Силву на убойную позицию, тот не промахнулся. Затем защитник Верисимо отдал пас вразрез на Жилберто, который отправил второй мяч в ворота красно-белых.

Айртон хорош у чужих ворот. Бразилец в РПЛ, наверное, лучший игрок на своей позиции, однако на фоне команд уровня «Бенфики» этого недостаточно. Айртон не умеет играть в обороне, это можно увидеть в матчах «Спартака» против «Зенита». Подопечные Сергея Семака часто проводят свои атаки именно через ту зону, где играет бразилец.

Ответная встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет через неделю — 10 августа в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж». Прогнозировать исход матчей с участием красно-белых — дело неблагодарное. Подопечным Руя Витории будет крайне тяжело в Португалии, это факт. «Бенфика» против «Спартака» будет проводить уже третий официальный матч в сезоне. В нынешний уик-энд «орлы» сыграют против «Морейренсе» в первом туре чемпионата Португалии.

Нужно верить в чудо. Этим болельщики «Спартака» занимаются последние годы. Хочется, чтобы красно-белые, если и вылетят из Лиги чемпионов, то сделают это хотя бы с высокоподнятой головой, потому что слушать от главного тренера лиссабонцев Жорже Жезуша о том, что российский клуб играет в гандбол, нет никакого желания.