Халатность полиции и врачей привела к гибели 22-летней женщины в Австралии

Канберра, 5 августа. Родственники Джульекки Дью седьмой год безуспешно пытаются привлечь к ответственности полицейских и медицинский персонал австралийского региона Пилбара; их действия привели к ее смерти в тюремной камере управления полиции города Порт Хедленд на северо-западе Австралии.

Представительница коренного народа, 22-летняя Джульекка Дью была помещена под арест из-за долга в размере 3622 австралийских доллара. Находясь в камере, женщина неоднократно жаловалась на боли в груди. Полицейские доставили ее в больницу, однако доктор Вафа Надери, который проводил осмотр, посчитал, что женщина является наркоманкой и симулирует симптомы, пытаясь получить обезболивающее.

Такой вердикт врача оказался роковым для Джульекки Дью — полицейские не реагировали на ее просьбы о помощи, пока несколько дней спустя она не потеряла сознание. Женщину доставили в больницу, где она вскоре скончалась, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь.

Wanted to raise awareness for a death that's the equivalent of George Floyd's but in Australia... A death which Australians have turned a blind eye to... her name - Julieka Dhu #AboriginalLivesMatter #BlackLivesMatter - Video and story: https://t.co/PMwvr3bnT1