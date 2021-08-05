Халатность полиции и врачей привела к гибели 22-летней женщины в Австралии

Канберра, 5 августа. Родственники Джульекки Дью седьмой год безуспешно пытаются привлечь к ответственности полицейских и медицинский персонал австралийского региона Пилбара; их действия привели к ее смерти в тюремной камере управления полиции города Порт Хедленд на северо-западе Австралии.

Представительница коренного народа, 22-летняя Джульекка Дью была помещена под арест из-за долга в размере 3622 австралийских доллара. Находясь в камере, женщина неоднократно жаловалась на боли в груди. Полицейские доставили ее в больницу, однако доктор Вафа Надери, который проводил осмотр, посчитал, что женщина является наркоманкой и симулирует симптомы, пытаясь получить обезболивающее.

Такой вердикт врача оказался роковым для Джульекки Дью — полицейские не реагировали на ее просьбы о помощи, пока несколько дней спустя она не потеряла сознание. Женщину доставили в больницу, где она вскоре скончалась, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь.

Wanted to raise awareness for a death that's the equivalent of George Floyd's but in Australia... A death which Australians have turned a blind eye to... her name - Julieka Dhu #AboriginalLivesMatter #BlackLivesMatter - Video and story: https://t.co/PMwvr3bnT1 — ɱɑɗʋ ????️‍???? (@DarthMadV) May 31, 2020

Вскрытие показало, что причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана инфекцией, полученной из-за перелома ребер. Предположительно, эту травму женщине накануне ее ареста нанес сожитель.

Разбирательство по делу о гибели Джульеки Дью в тюремной камере продолжалось несколько лет. Итогом стали лишь несколько выговоров, которые получили сотрудники полиции. А доктору Надери, который проводил первичный осмотр и не обратил внимание на перелом, был назначен штраф.

Родственники Джульекки не собираются соглашаться с таким решением властей.

«Мы хотим, чтобы все стороны были привлечены к ответственности, — ее партнер, из-за которого это все началось, и конечно, полиция и служба здравоохранения. Все они несут ответственность. Они все должны были заботиться о ней, и все же ее здесь нет», — говорит дядя Дью Шон Харрис.

Он подчеркнул, что семья женщины предпримет все законные меры для установления справедливости.

Комиссар полиции Западной Австралии Карл О'Каллаган заявил журналистам, что он «был расстроен», посмотрев кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены мучения женщины, испытывающей непереносимую боль.

«С того момента, как люди попадают в заключение, мы являемся гарантами их безопасности, их благополучия и, конечно же, их достоинства, и я признаю, что мы подвели госпожу Дью в этом отношении», — заявил он.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, заявила о начале работы над случаем Джульекки Дью. Представители правозащитного Фонда считают, что смерть молодой женщины является случаем полицейского произвола и уверены, что полицейские и врачи, которые халатно отнеслись к своим профессиональным обязанностям, должны понести ответственность за гибель женщины в заключении. Запрос с соответствующим требованием был направлен правительству Австралии.