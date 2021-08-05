После разгрома подконтрольных СМИ Ходорковский уйдет в «серую зону»

Роскомнадзор заблокировал несколько интернет-СМИ 4 августа: «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Правозащита Открытки». В решении Генпрокуратуры обозначено, что ведомство считает эти сайты связанными с признанной в РФ нежелательной организацией «Открытая Россия»1, основанной Михаилом Ходорковским.

Все три проекта объявили, что прекращают работу в России. Бывший главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло написала в Facebook, что благодарна всем, кто работал вместе с ней над проектом, помогая делать «честную, умную и иногда даже веселую журналистику», благодарна Михаилу Ходорковскому, который дал возможность ей и другим заниматься любимым делом, но сейчас сайты закроют и работу свернут, потому что иметь дело с государством «стало страшно» не только для оппозиционных журналистов, но и для всех, кому понравился их контент.

«Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в «связях» с мифическими «нежелательными организациями» — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими. Государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них. Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — пишет Куцылло.

Юлия Ярош2, журналист «Открытых медиа», признанная властями РФ физлицом-иноагентом, заметила, что прямого запрета на профессию нет, но юристы посоветовали закрыть издание. Грантодатель был готов финансировать проект до 2022 года, он стал неинтересен самим журналистам, так как если бы они остались работать, их все равно бы тихо отрезали от трафика или создавали личные проблемы, а цели стать «партизанским ресурсом» у них не было.

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«Я этого не хочу. Если будет возможность что-то делать, находясь в России, в сотрудничестве с Ходорковским, я буду рада. Но «Открытые медиа» — не партизанский проект, он задумывался иначе, поэтому сейчас такой момент, когда его нельзя продолжать», — говорит Ярош.

Экс-координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова также написала, что закрывает проект из-за нежелания рисковать людьми и их благополучием, так как в решении о блокировке сайта усматривает грубый намек на готовность начать репрессии против связанных с ним людей.

«Это не была процедура, предусмотренная законом. «Вы нам не нравитесь, поэтому вот вам довольно толстый намек — вы связаны с какой-то «нежелательной» организацией, догадайтесь сами, что нужно делать». Продолжать работу после подобных намеков, — значит, рисковать самым ценным — людьми», — пишет она.

Сам Михаил Ходорковский написал, что закрывает медиапроекты под угрозой тюремного заключения для журналистов, но противостояние обещал продолжить, с учетом новых рисков.

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Продолжение борьбы с учетом новых рисков, которую обещал Ходорковский, может означать помощь сотрудникам в переезде за границу. Ранее Россию покинули главный редактор издания «Проект.Медиа»(деятельность организации признана в России нежелательной)(включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и его заместитель. Они сумели уехать, возвращаться в РФ не собираются, сейчас, по собственным словам, занимаются организацией выезда для других сотрудников. Аналогично поступил и редколлектив центра «Досье», также внесенный в список нежелательных организаций, после блокировки сайта.

Политолог Сергей Марков полагает, что противостояние с режимом для Ходорковского сейчас будет означать отказ от официальных СМИ и создание проектов с другими, вызывающими менее однозначные ассоциации называниями. Миллиардер, скорее, предпочтет создать несколько медийных проектов, но «в серой зоне», без образования юридических лиц.

«Видимо, сейчас будет собирать людей под другими скрытными названиями. Будут также уходить от юридических лиц — с ними сейчас проблемы. Легче, конечно, войти в польскую или украинскую юрисдикцию. В общем, будут уходить в «серую зону», — сказал он в беседе с ФАН.

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Марков добавил, что собственная стратегия в действиях Ходорковского не просматривается: он как действовал в русле британской и европейской повестки спецслужб, так и продолжает работать.

Блогер Кирилл Шулика не сомневается, что противостояние с режимом из-за рубежа продолжится, но вряд ли будет успешным и оправданным, так как редакцию в другую страну вывезти можно, но заставить аудиторию прилагать усилия и читать заблокированный сайт — не факт.

«Теперь структуры МБХ в России разгромлены окончательно. Я думаю, что главной краткосрочной целью как раз и был разгром структур Навального и Ходорковского, но это совсем не значит, что они остановятся. Работы у них еще много. Можно, конечно, было вывезти редакции за границу и вещать оттуда, но это бессмысленно, ибо в России не прижились VPN, поэтому аудитория просядет будь здоров», — написал он.

Ранее в России признали нежелательными еще несколько НКО, которые финансировал Михаил Ходорковский — «Оксфордский российский фонд» и «Фонд Ходорковского», сотрудники и участники грантовых программ которых работали в ведущих российских вузах.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Иностранный агент.

3 включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента