Пореченков увидел позитивную сторону в дебюте Бузовой на сцене МХАТа

Москва, 5 августа. Российский актер и телеведущий Михаил Пореченков прокомментировал дебют певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького.

Исполнительница хита «Мало половин» сыграла одну из ролей в спектакле о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Постановку представили во МХАТе в начале июня. Появление Бузовой на сцене театра возмутило многих артистов и деятелей искусства, однако Пореченков увидел в этом позитивную сторону.

«С приходом новой артистки в Театре имени Горького случилась полная посадка — насколько это вообще сейчас возможно. Ну и замечательно!» — сказал актер в интервью изданию «7Дней».

По словам телеведущего, стоит разделять искусство и вид творчества. Появление Бузовой на сцене МХАТа артист считает как раз одним из видов творчества. Дирекция театра имеет право поступать на свое усмотрение и приглашать любого человека, полагает Пореченков.

Как отметил актер, не стоит путать Московский театр имени Горького с историческим МХАТом. Ведущий заявил, что театр, в котором выступала певица, не имеет никакого отношения к тому самому МХАТу Станиславского и Немировича-Данченко с момента разделения труппы, пишет Teleprogramma.pro.

После дебюта Бузовой в СМИ появилась информация, что актеры якобы назвали исполнительницу «бездарем» и пригрозили уйти из театра. Во МХАТе опровергли сообщение бойкоте.