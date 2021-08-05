Россия разорвала кольцо санкций вокруг «Арктик СПГ-2» благодаря японским морозам

Инвестиции в российскую Арктику стали для Токио возможностью решить насущные проблемы в собственном энергетическом балансе. Как стало известно в конце прошлой недели, японская банковско-финансовая группа Mitsui Sumitomo Banking Corporation (MSBC) и государственный Банк международного сотрудничества Японии (JBIC), действующий по поручению государственного агентства JOGMEC, приняли окончательное решение о вложении 2 млрд долларов в российский проект «Арктик СПГ-2», который реализует «Новатэк».

Почему японский бизнес при поддержке официального Токио столь активно вкладывается в добычу нашего природного газа? И что может получить Россия от такого сотрудничества с японскими компаниями?

Об этом — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Вашингтон ударил сразу

Проект «Арктик СПГ-2» официально стартовал в июне 2014 года. Именно тогда «Новатэк» передал в одноименную отдельную компанию лицензии на разработку Салмановского (Утреннего) и Штормового месторождений, приобретенные еще в 2011 году. Эти месторождения расположены на полуострове Гыдан, который отделен от Ямала широким устьем реки Обь — Обской губой.

Обская губа — основное препятствие в освоении Гыдана. Этот залив шириной до 80 км освобождается ото льда только в июле и покрывается льдом уже в октябре. Строительство мостов и трубопроводов через него представляет труднейшую инженерную задачу, даже более сложную, нежели постройка отдельного морского порта на Гыдане.

Исходя из таких суровых условий стратегией «Новатэка» при развертывании добычи на полуострове стала опора на производство сжиженного природного газа (СПГ), который можно было бы вывозить танкерами-газовозами по Северному морскому пути. Кроме того, такой подход позволял выйти на мировые рынки газа, избежав привязки к отдельным газопроводам.

Однако планы «Новатэка» почти сразу попали под удар антироссийских санкций. В том же июле 2014 года США включили компанию в санкционный список, тем самым лишив ее возможности делать какие-либо долгосрочные заимствования на фондовом или банковском рынках.

Синхронизация внесения «Новатэка» в санкционный список и начало реализации «Арктик СПГ-2» были настолько явными, что в намерениях Вашингтона остановить освоение российского Севера не возникло никаких сомнений.

Федеральное агентство новостей /

Долгая дорога к инвестициям

Сложность постройки СПГ-завода в суровых климатических условиях, царящих на арктическом Гыдане, нельзя недооценивать. Фактически, на сегодняшний день добычу природного газа в столь суровых условиях ведет только Россия. Скажем, арктические месторождения Норвегии находятся в полосе теплого Северо-Атлантического течения, а попытки США и Канады освоить свой арктический шельф возле побережья Аляски пока безрезультатны.

Как следствие, России за последнее десятилетие пришлось выстроить на Крайнем Севере уникальную инфраструктуру по добыче, переработке, отгрузке и транспортировке природного газа — в основном при освоении предыдущего проекта «Новатэка», «Ямал СПГ». Теперь же успешный опыт этого предприятия требуется распространить на «Арктик СПГ-2», который должен работать в еще более суровых условиях.

В таком сложном начинании пока не обойтись без зарубежных партнеров, которые владеют критическими элементами общей технологической цепочки СПГ. В случае «Ямал СПГ» стратегическим партнером выступила французская Total, но для «Арктик СПГ-2» формат сотрудничества оказался намного сложнее.

Первые пять лет «Новатэк» развивал проекты на Гыдане практически в одиночку. Так, в октябре 2017 года было объявлено, что компания передала дальневосточной верфи «Звезда» всю необходимую документацию на строительство для «Арктик СПГ-2» 15 СПГ-танкеров арктического класса. Однако иностранные инвесторы выжидали: напомним, «Новатэк» был ограничен по долгосрочным заимствованиям на фондовом рынке или в виде банковских кредитов.

«Сломать лед» получилось лишь в июне 2019 года, когда в результате встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ был подписан договор, в рамках которого Токио обязался инвестировать 3 млрд долларов в развитие проекта «Арктик СПГ-2».

Однако еще большей сенсацией стал детальный план инвестиций, оглашенный в октябре 2019-го. Тогда было объявлено, что 10% доли в проекте в обмен на прямые инвестиции получат Total, китайские концерны CNOOC и CNODC, а также… консорциум из японских частной корпорации Mitsui и государственной администрации нефти, газа и металлов — JOGMEC.

Одновременное участие Пекина и Токио в совместном проекте уже само по себе было неожиданным. Ведь их разделяет не только множество противоречий в современной политике, но и в целом непростая история взаимоотношений в XIX-ХХ веках. Ну а участие государственной администрации JOGMEC в проекте «Арктик-СПГ-2» и вовсе стало сенсацией.

Дело в том, что это государственное агентство Японии не является в полной мере коммерческой организацией — в его первоочередные функции входит задача обеспечения стабильных поставок нефти и природного газа для использования в стране. То есть участие JOGMEC означало, что в «Арктик-СПГ-2» вкладываются не просто частные японские компании, но фактически сам официальный Токио.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Нам холодно, русские!»

По сути дела, участие Японии в разработке российских арктических месторождений является для нее вынужденным шагом — Страна восходящего солнца уже давно исчерпала собственные скромные запасы угля, нефти и природного газа. Дополнительный удар по энергобалансу Японии нанесла катастрофа на АЭС «Фукусима» в 2011 году, поставившая крест на развитии ядерной энергетики в стране.

Последние два года оказались для Японии тревожными и показательными: цены на СПГ, который стал основой ее энергетики, месяц за месяцем били исторические рекорды. Зимой 2020/21 года они даже превзошли рекордный уровень второй половины 2011 года, когда Токио скупал СПГ по всему миру, чтобы закрыть дыру в энергобалансе после отключения всех своих АЭС.

При этом нынешний ценовой кризис на рынке СПГ явно имеет системный характер. Экономики Китая, Индии и других азиатских стран стремительно переходят на газ, создавая повышенный спрос на его сжиженный вариант во всем мире. Островная Япония в этом случае проигрывает, поскольку для нее СПГ остается практически единственным каналом поставки голубого топлива — трубопроводов в Японию так и не построили.

Так что инвестиции Mitsui и JOGMEC в Россию будут идти, даже несмотря на внесение российских газовых компаний в санкционные списки Вашингтона. Потому что «союзнические обязательства» перед США Токио заканчиваются ровно там, где начинается простой вопрос: «А чем согревать и освещать дома 125 миллионам японцев?»