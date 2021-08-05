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NI: подводное гиперзвуковое оружие ВМФ РФ в Черном море опасно для НАТО
Армия
NI: подводное гиперзвуковое оружие ВМФ РФ в Черном море опасно для НАТО
wikipedia.org  /  Алекс Омен / CC BY 3.0

Вашингтон, 5 августа. Субмарины ВМФ РФ, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, являются серьезной угрозой для государств Североатлантического альянса в Черном море, считают аналитики из США.

Носителями гиперзвукового вооружения могут являться самые разные платформы, однако оно одинаково опасно в любом случае, отметил американский военный эксперт Крис Осборн в статье для портала The National Interest. Он подчеркнул, что подобное оружие, обладающее колоссальной скоростью, является проблемой для сил любого государства, однако размещенные на борту подводных лодок ракеты представляет еще большую угрозу.

«Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создает дополнительные проблемы», — констатировал эксперт.

Позиции стационарных средств запуска гиперзвуковых ракет могут быть обнаружены заблаговременно, однако подводные лодки, скрывающиеся в глубинах океанов, найти сложнее, что делает противодействие подобным боеприпасам еще более затруднительной задачей, считает Осборн. Он также указал и на современные технологии, повышающие скрытность субмарин и позволяющие им приближаться к прибрежным районам, к которым не могут подойти обычные надводные корабли. Журналист объяснил, кому угрожает российское подводное гиперзвуковое оружие в Черном море. По его мнению, оно опасно для таких стран НАТО, как Албания и Болгария.

Ранее американские эксперты обратили внимание на перспективный российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА, который может быть оснащен гиперзвуковым вооружением. По их словам, сочетающий технологии радиолокационной малозаметности и возможности подобных ракет самолет станет настоящей головной болью для Запада.

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россия нато черное море подводные лодки the national interest гиперзвуковые ракеты осборн
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