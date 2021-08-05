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ФАН узнал самые популярные туристические места у россиян в пандемию

  /   Обновлено: 05 августа 2021 19:29
Общество
ФАН узнал самые популярные туристические места у россиян в пандемию
pixabay.com  /  Sasin Tipchai

Пандемия если и сильно сказалась на туризме, то лишь на внешнем. Как и прежде, россияне летом едут в отпуск на юг, к солнцу. ФАН узнал, какие направления для отдыха стали самыми популярными в 2020 и 2021 годах, от каких маршрутов россияне практически отказались и где планируют провести оставшееся лето и первые месяцы осени.

Самое популярное направление летнего отдыха вот уже второй месяц — Краснодарский край. Согласно данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, за семь месяцев край посетили более 9,5 миллиона туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7% больше, чем в 2019-м. И это несмотря на введенные строгие противоэпидемиологические меры и ливневые дожди с потопами в июле. Комплексный анализ говорит, что снижение количества бронирований на август 2021 года не превышает 20%, а на сентябрь составит до 10%.

По информации краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в регионе работает более 10 тысяч гостиниц, хостелов и пр., которые единовременно способны принять около 600 тысяч отдыхающих. Загрузка объектов на Азовском и Черноморском побережье на 1 августа составила около 82%, в степной и предгорной зонах — 44%.

Названы популярные направления
pixabay.com  / 

Из иностранных направлений традиционно лидирует Абхазия. Если до пандемии у нее был серьезный соперник в виде Турции, а в 2017, 2018 и 2019 годах республика и вовсе вышла на первое место (за год туда прилетало порядка шести миллионов туристов из России, а в Абхазию — всего четыре миллиона), то с прошлого года страна заметно просела. В Турции отдохнуло всего два миллиона человек, а в Абхазии — почти три миллиона. Третье место традиционно было у Финляндии, но только до пандемии.

В этом году Абхазию уже посетили порядка трех миллионов туристов, к концу сезона, по прогнозам, цифра вырастет на четверть. В Турции же побывало на миллион меньше.

Среди иностранцев Россия пользуется больших успехом у граждан Украины. В прошлом году в нашей стране побывало более шести миллионов туристов, из них три миллиона — украинцы.

Добавим, Ассоциация туроператоров России призвала возобновлять туризм несмотря на затянувшуюся пандемию.

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Все новости / Общество / ФАН узнал самые популярные туристические места у россиян в пандемию
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