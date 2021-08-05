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Аналитики назвали главные страхи Байдена перед Россией
Политика
Аналитики назвали главные страхи Байдена перед Россией
pixabay.com

Москва, 5 августа. Президент США Джо Байден опасается «информационной бомбы» со стороны России, которая разрушит американскую политическую систему.

Между демократами и республиканцами сейчас существует хрупкий консенсус, а у главы Белого дома всего два приоритета в политике: стратегическая стабильность и выборы в Сенат США в 2022 году.

В понимании Байдена стратегическая стабильность заключается в том, что США продолжают провоцировать Россию, а Москва на это никак не отвечает. В американском обществе все будет более или менее мирно, и можно увеличивать расходы на оборону, рассуждают аналитики издания «Русские онлайн».

Но база консенсуса демократов и республиканцев основана на коррупции. Множество цифр находятся в открытом доступе, поэтому Кремлю несложно будет «взорвать коррупционную бомбу» США, и тогда Белому дому придется сложно. И именно в этом заключаются страхи Байдена, заключают эксперты.

Ранее Байден признал Крым частью России на своей странице Twitter. Американский президент опубликовал карту РФ, вызвавшую огромный скандал.

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