Церковь посоветовала исповедаться подавшей в суд на «Макдоналдс» россиянке

Омск, 5 августа. Сеть фастфуда «Макдоналдс» стала ответчиком по иску омички-христианки. В Московской патриархии верующей рекомендовали не устраивать судебную тяжбу, а просто исповедаться.

Религиозная женщина считает, что производитель бургеров испортил Великий посте. По мнению истицы. ее права были нарушены 2 года назад, когда она прогуливалась по Омску. Женщина обратила внимание на яркую рекламу чизбургера. На тот момент христианка придерживалась поста и почти месяц не употребляла мясо.

Реклама настолько заворожила истицу, что она поддалась искушению и заказала себе бургер. Вкусив «запретный плод», женщина осознала, что совершила ошибку. Ведь перед этим 16 лет она придерживалась постов. Горожанка считает, что ответчик должен ей компенсировать моральный ущерб в тысячу рублей.