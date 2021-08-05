Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 18:03
18:03
Общество
Чурикова встала на сторону Ахеджаковой после громкого скандала в театре «Современник»
18:02
Политика
Доктор Мясников поставил Зеленскому диагноз после его слов о принадлежности Крыма
18:02
Латинская Америка
Очередная денежная реформа в Аргентине: есть ли перспективы у шоковой терапии
18:01
Политика
Путин необычно обратился к Новаку во время совещания с правительством
18:00
Ближний Восток
Турции предрекли новую попытку государственного переворота
18:00
Шоу-бизнес
Экс-супруга Романа Абрамовича появилась на публике в коротком платье без лифчика
17:58
Армия
Шойгу: более 500 «ученых-срочников» после службы продолжили работу в институтах МО РФ
17:54
Политика
Потасовка с участием мэра украинского города и депутата Верховной рады попала на видео
17:54
Спорт
Исинбаева может возглавить комиссию спортсменов МОК
17:52
Общество
Состоялась жеребьевка седьмого чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза
Все новости

Церковь посоветовала исповедаться подавшей в суд на «Макдоналдс» россиянке
Происшествия
Церковь посоветовала исповедаться подавшей в суд на «Макдоналдс» россиянке
pixabay.com

Омск, 5 августа. Сеть фастфуда «Макдоналдс» стала ответчиком по иску омички-христианки. В Московской патриархии верующей рекомендовали не устраивать судебную тяжбу, а просто исповедаться.

Религиозная женщина считает, что производитель бургеров испортил Великий посте. По мнению истицы. ее права были нарушены 2 года назад, когда она прогуливалась по Омску. Женщина обратила внимание на яркую рекламу чизбургера. На тот момент христианка придерживалась поста и почти месяц не употребляла мясо.

Реклама настолько заворожила истицу, что она поддалась искушению и заказала себе бургер. Вкусив «запретный плод», женщина осознала, что совершила ошибку. Ведь перед этим 16 лет она придерживалась постов. Горожанка считает, что ответчик должен ей компенсировать моральный ущерб в тысячу рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Церковь посоветовала исповедаться подавшей в суд на «Макдоналдс» россиянке
религия пост макдоналдс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru