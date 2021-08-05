В Госдуме раскрыли истинные цели Киева по Донбассу после слов Зеленского

Москва, 5 августа. Слова президента Украины Владимира Зеленского о жителях Донбасса демонстрируют, что Киеву нужны только территории. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Украинский лидер ранее посоветовал жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые считают себя русскими, покинуть территорию Донбасса.

Железняк уверен, что высказывание главы государства демонстрирует истинные цели Киева. Власти не интересует граждане, которые проживают в Донбассе. Украинским политикам нужна только территория.

«Суть очевидна — русскоязычное население Украины является для властей страны бельмом в глазу, людьми второго сорта, которых не желают видеть и не намерены уважать их интересы», — подчеркнул депутат.

Политик добавил, что подобной тактики придерживалось бывшее руководство Украины. Нынешняя политическая элита не учится на ошибках предшественников и намерена оставить без изменений мнение по отношению к Донбассу.

Слова Владимира Зеленского ранее прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он убежден, что Украина не сможет войти в состав Евросоюза и НАТО.