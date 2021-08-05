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Дмитрий Попов официально покинул пост спортивного директора «Спартака»
Спорт
Дмитрий Попов официально покинул пост спортивного директора «Спартака»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 5 августа. Пресс-служба московского «Спартака» объявила об уходе с поста спортивного директора Дмитрия Попова. Специалист пришел в клуб в ноябре 2020 года.

Попов занял место спортивного директора московского «Спартака» во времена работы в стане красно-белых известного менеджера Шамиля Газизова. Одним из главных инициаторов подписания контракта со специалистом считается супруга владельца вице-чемпионов России Зарема Салихова. Девушка был недовольна подписаниями контрактов в прошлое межсезонье с полузащитником футбольного клуба «Уфа» и сборной Узбекистана Остоном Уруновым, и с экс-форвардом петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

Дмитрий Попов вел основной раунд переговоров по приходу в московский клуб португальского наставника Руя Витории. Салихова, в свою очередь, предлагала Федуну пригласить в Москву бывшего главного тренера испанской «Барселоны» Кике Сетьена и экс-алленаторе итальянской «Ромы» Паулу Фонсеку.

Ранее бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов объяснил свое решение покинуть пост. Мотивирующим фактором, стали разногласия специалиста с председателем совета директоров клуба Леонидом Федуном. Он отказался от предложения директора по приобретению защитника Гонсало Монтиэля, который выступал в финале Кубка Америки.

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