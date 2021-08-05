Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:00
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
20:53
Происшествия
Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой
20:53
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
20:51
Общество
Пол Маккартни призвал фанатов «быть крутыми» и вакцинироваться от коронавируса
Все новости

В Тбилиси не хотят смотреть правде в глаза: почему буксуют отношения России и Грузии
Политика
В Тбилиси не хотят смотреть правде в глаза: почему буксуют отношения России и Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран / Игорь Петрашевич

Партия «Альянс патриотов Грузии», придерживающаяся традиционных ценностей, отправила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить более тесное сотрудничество между Тбилиси и Москвой. В письме, в частности, упоминаются разрушительные действия нынешних властей и влияние США. Ухудшение отношений между Россией и Грузией вызывает беспокойство у грузинских политиков, об этом написала в своем Facebook лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили. Насколько искренне это обращение к российскому президенту? Есть ли реальные перспективы улучшения отношений двух стран? На эти и другие вопросы ответил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Грузию с Россией сейчас связывает лишь бизнес, ведь наша страна — один из ее главных торговых партнеров. И в ближайшее время вряд ли что-то изменится, считает Николай Силаев. 

«Саакашвили нет десять лет, а отношения в таком же состоянии, как при нем. Я не ожидаю положительных изменений в обозримом будущем. <…> Для них категорически неприемлемо, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Грузия считает, что это признание не позволяет развивать политический диалог с Россией. Более того, общественно-политическая атмосфера в Грузии такова, что, если кто-то заикнется о восстановлении диалога, будет немедленно объявлен агентом Кремля и предателем родины», — объяснил спикер.

Как рассказал Силаев, со времен военного конфликта 2008 года риторика грузинских политиков не изменилась: они по-прежнему считают себя жертвами нападения со стороны России. И несмотря на то, что факты говорят об обратном, эта мысль прочно закрепилась в грузинском обществе.

«Я не вижу вариантов, при которых грузинские политики посмотрят правде в глаза и вспомнят, кто все это начал, даже несмотря на политическую борьбу. Но если бы я был на месте правящей партии «Грузинская мечта», я бы не упустил шанс использовать факт нападения на Южную Осетию и российских миротворцев как крупнейшую политическую ошибку Саакашвили, которая стоила Грузии очень дорого», — заявил Силаев.

В Тбилиси не хотят смотреть правде в глаза: почему буксуют отношения России и Грузии
Федеральное агентство новостей  / Александр Цупило

С другой стороны, молчание о катастрофической ошибке Саакашвили, который развязал войну, обеспечивает грузинским политикам поддержку Запада, для которого наша страна — извечный противник. По мнению спикера, если грузинские политики начнут рассуждать о том, кто действительно начал войну, это подорвет их миф о российской оккупации.

«США и Запад в целом, но прежде всего — Америка, остаются ключевыми внешнеполитическими партнерами Грузии. Поэтому она будет прислушиваться к их мнению. Плюс там с осени прошлого года идет внутриполитический кризис, попытки разрешить его не привели к заметным результатам», — пояснил участник прямого эфира.

Силаев также выразил недоумение относительно письма, отправленного оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» Владимиру Путину. По словам эксперта, когда партия входила в парламент, ее представители приезжали в Россию и вели консультации с коллегами из Госдумы и Совета Федерации РФ. Сейчас им никто не мешает возобновить эти консультации, для этого не обязательно обращаться к президенту нашей страны, уверен эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Тбилиси не хотят смотреть правде в глаза: почему буксуют отношения России и Грузии
грузия грузия и россия силаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru