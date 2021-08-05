Режиссер Баршак рассказал, почему артисты должны целовать песок вслед за Козыревым

Журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актер Михаил Козырев сегодня празднует 54-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, актер Александр Баршак.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актером на съемках фильма «День выборов — 2».

«Мы с Мишей очень дружны. Познакомил нас «Квартет И» на съемках нашей комедии. Он не душа компании, он — душа атмосферы, которая возникает в ней. У него темперамент истинного русского интеллигента в самом глубинном понимании этого слова. При этом он остер на слово. Может поддержать атмосферу, если нужно порассуждать о чем-то серьезном», — сказал кинорежиссер.

Александр Баршак также отметил, какой большой вклад, по его мнению, Михаил Козырев внес в культуру.

«Это человек, который открыл очень многие музыкальные, не побоюсь этого слова, направления. Я уже не говорю об отдельно взятых артистах, которые должны целовать песок, по которому он ходил. Это человек, который вызывает глубокую, настоящую улыбку. От имени Михаил Козырев становится сразу теплее», — сообщил собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес именинника.

«Я хочу, чтобы Миша создал еще не одно новаторское произведение искусства. Каждый его проект, будь то передача на радио или участие в другом проекте, — это обязательно что-то, претендующее на глубину, бьющее в подсознание. Он должен иметь силу и волю к тому, чтобы в России существовала качественная, тонкая музыка, достойное кино. Пусть люди рядом с ним наслаждаются его энергией», — подытожил Александр Баршак.

Ранее телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман через ФАН поздравил с днем рождения блогера Дмитрия Пучкова. По словам собеседника, звезду интернета отличает в первую очередь то, что он интересный собеседник.