Метаанализ показал связь между вегетарианством и депрессией

Берлин, 5 августа. Мужчины и женщины, придерживающиеся вегетарианства, чаще страдают депрессиями. Такое предположение выдвинули немецкие ученые.

Специалисты университетов Рурского и Дуйсбурга-Эссена провели исследование. В нем приняли участие 49 889 добровольцев. Из них 8057 оказались вегетарианцами. Для оценок расстройств настроения использовалась статистическая программа.

Исследователи заметили у вегетарианцев значительное повышение показателей депрессии по сравнению с мясоедами. Пока что зарубежные специалисты не спешат делать какие-либо однозначные выводы о том, связано ли угнетенное душевное состояние с диетой, или она возникла из-за других факторов.

Реактивная депрессия — это опасный постковидный симптом, заявил гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов. Люди, болеющие коронавирусом, часто сталкиваются с серьезными последствиями для здоровья. Иногда у них возникают недомогания, которых раньше не было.