Зарубежные военные атташе посетили брифинг МО РФ перед форумом «Армия-2021»

Москва, 5 августа. Иностранные военные атташе прослушали брифинг по форуму «Армия-2021», сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Представители иностранных военных ведомств прослушали специальный брифинг в подмосковном парке «Патриот». Основными целями во время мероприятия было привлечь к участию в военно-техническом форуме «Армия-2021» делегации и предприятия из других государств, уточнил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Во время встречи он довел до слушателей информации об особенностях предстоящего мероприятия, после чего ответил на все вопросы иностранных атташе. На текущий момент в форуме «Армия-2021» подтверждено участие представителей из 95 стран, добавил Горбатенко.

ВМФ России планирует представить в рамках форума свыше 30 военных кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Они будут участвовать в динамическом показе боевых возможностей в Каспийске.