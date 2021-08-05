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Герасимов пригласил главу генштаба ВС Узбекистана на учения ШОС «Мирная миссия-2021»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:29
Армия
Герасимов пригласил главу генштаба ВС Узбекистана на учения ШОС «Мирная миссия-2021»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Ташкент, 5 августа. Руководитель российского Генерального штаба Валерий Герасимов пригласил своего узбекского коллегу Шухрата Халмухамедова на учения ШОС в Оренбургской области.

Генерал-майор Халмухамедов получил приглашение Герасимова присутствовать на активной фазе учений «Мирная миссия-2021», который пройдут в Оренбургской области РФ на полигоне Донгузский.

"Приглашаю Вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС", — сообщил Герасимов руководителю генштаба ВС Узбекистана в ходе своего визита в Ташкент.

Ранее глава российского Генштаба заявил о необходимости совместной антитеррористической деятельности армий РФ и Узбекистана.

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