Герасимов пригласил главу генштаба ВС Узбекистана на учения ШОС «Мирная миссия-2021»

Ташкент, 5 августа. Руководитель российского Генерального штаба Валерий Герасимов пригласил своего узбекского коллегу Шухрата Халмухамедова на учения ШОС в Оренбургской области.

Генерал-майор Халмухамедов получил приглашение Герасимова присутствовать на активной фазе учений «Мирная миссия-2021», который пройдут в Оренбургской области РФ на полигоне Донгузский.

"Приглашаю Вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС", — сообщил Герасимов руководителю генштаба ВС Узбекистана в ходе своего визита в Ташкент.

Ранее глава российского Генштаба заявил о необходимости совместной антитеррористической деятельности армий РФ и Узбекистана.