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Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:22
Политика
Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Тегеран, 5 августа. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного иранского президента Сейеда Эбрахима Раиси в Тегеране.

Председатель парламента провел переговоры с лидером Ирана по вопросу развития двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентских связей между странами, сообщила пресс-служба спикера.

Вячеслав Володин отметил, что России крайне важно поддерживать отношения с исламской республикой. Парламентарий также передал новому главе Ирана слова поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Российский политик ранее направил поздравительное письмо своему новому коллеге из Армении Алену Симоняну. Володин пожелал спикеру парламента успехов на новой должности.

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Все новости / Политика / Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана
иран володин раиси
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