Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 18:02
18:00
Ближний Восток
Турции предрекли новую попытку государственного переворота
18:00
Шоу-бизнес
Экс-супруга Романа Абрамовича появилась на публике в коротком платье без лифчика
17:58
Армия
Шойгу: более 500 «ученых-срочников» после службы продолжили работу в институтах МО РФ
17:54
Политика
Потасовка с участием мэра украинского города и депутата Верховной рады попала на видео
17:54
Спорт
Исинбаева может возглавить комиссию спортсменов МОК
17:52
Общество
Состоялась жеребьевка седьмого чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза
17:52
Общество
Детям расскажут о донорстве костного мозга в рамках проекта «Киноуроки в школах России»
17:51
Судан
Наводнение оставило 1300 семей в Судане без жилья
17:51
Общество
Иммунолог Крючков рассказал, почему «Дельта» — самый заразный штамм COVID-19
17:49
Происшествия
Задымление произошло на Киевском вокзале в Москве
Все новости

Министр образования ЛНР рассказал об отношении жителей к украинскому языку
Общество
Министр образования ЛНР рассказал об отношении жителей к украинскому языку
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 августа. Министр образования ЛНР Андрей Лустенко объяснил, почему в проекте «Киноуроки в школах России», который внедряется в республике, не будет использоваться украинский язык.

Инновационный проект «Киноуроки в школах России», созданный в 2016 году, постепенно интегрируется в учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик. Теперь в школах появятся киноуроки для учащихся всех возрастов. Создатели и кураторы проекта хотят, чтобы искусство и культура встали на службу воспитания детей и подростков. В рамках этого проекта будут созданы 99 фильмов, в которых маленьким зрителям расскажут о справедливости, искренности и других духовно-нравственных ценностях.

В начале внедрения этой обучающей программы в школы ЛНР и ДНР у многих возник вопрос, займутся ли кураторы съемками картин на украинском языке специально для республик. Однако, как рассказал министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров, украинский язык уже мало используется жителями. Многие люди сами выступают против фильмов и образовательных программ на украинском языке, поскольку он ассоциируется с «атошниками».

«Украинский язык у нас не запрещен, но он ассоциируется с негативными карательными действиями», — подчеркнул министр образования ЛНР Андрей Лустенко во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В ходе обсуждения проекта «Киноуроки в школах России» директор департамента просвещения ДНР Виталий Пестрецов отметил, что в условиях жизни воюющих государств программа поможет детям сформировать оптимистическое отношение к жизни, а также будет ограждать их от негативного влияния социума.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Министр образования ЛНР рассказал об отношении жителей к украинскому языку
ЛНР днр украинский язык киноуроки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru