Санкт-Петербург, 5 августа. Министр образования ЛНР Андрей Лустенко объяснил, почему в проекте «Киноуроки в школах России», который внедряется в республике, не будет использоваться украинский язык.

Инновационный проект «Киноуроки в школах России», созданный в 2016 году, постепенно интегрируется в учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик. Теперь в школах появятся киноуроки для учащихся всех возрастов. Создатели и кураторы проекта хотят, чтобы искусство и культура встали на службу воспитания детей и подростков. В рамках этого проекта будут созданы 99 фильмов, в которых маленьким зрителям расскажут о справедливости, искренности и других духовно-нравственных ценностях.

В начале внедрения этой обучающей программы в школы ЛНР и ДНР у многих возник вопрос, займутся ли кураторы съемками картин на украинском языке специально для республик. Однако, как рассказал министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров, украинский язык уже мало используется жителями. Многие люди сами выступают против фильмов и образовательных программ на украинском языке, поскольку он ассоциируется с «атошниками».

«Украинский язык у нас не запрещен, но он ассоциируется с негативными карательными действиями», — подчеркнул министр образования ЛНР Андрей Лустенко во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В ходе обсуждения проекта «Киноуроки в школах России» директор департамента просвещения ДНР Виталий Пестрецов отметил, что в условиях жизни воюющих государств программа поможет детям сформировать оптимистическое отношение к жизни, а также будет ограждать их от негативного влияния социума.