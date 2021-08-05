Американец впервые приготовил русский напиток и удивился его вкусу

Москва, 5 августа. Американский блогер Джейкоб попробовал приготовить настоящий русский домашний морс и удивился его вкусу. По словам иностранца, освежает он гораздо лучше колы.

Джейкоб живет в России уже не один год, но до сих пор не перестает удивляться изобретательности русских в плане еды. Он ожидал, что россияне летом предпочитают газировку с большим количеством льда и крайне удивился, когда узнал о еще одном типично русском напитке.

В комментариях под одним из постов в своем блоге на дзен-канале «Американец о России» Джейкоб прочитал рекомендацию, что в жару лучше всего освежает ягодный домашний морс. Идея показалась американцу интересной и он решил приготовить его самостоятельно. Рецепт нашел в интернете, малина и смородина оставалась после последней поездки на дачу.

«Процесс приготовления был сложнее, чем я ожидал. Необходимо перетереть ягоду, но с этим хорошо справился блендер. После этого полученную массу «пропустил» через сито, а сок перелил в кастрюлю. Туда добавил воду и сахар, а после довел до кипения», — поделился рецептом американец.

Джейкоб терпеливо ждал, когда напиток остынет, ведь он хотел попробовать его в чистом виде без добавления льда. Как только морс остыл до комнатной температуры, экспериментатор отправил его в холодильник. Первый глоток холодного домашнего морса доставил американцу удовольствие, а выпив полстакана он понял, что этого достаточно, чтобы освежиться.

«В отличие от Колы не нужно выпивать много, чтобы освежиться и не желать выпить больше», — пишет американец.

Джейкобу понравился напиток, хотя процесс приготовления показался ему долгим. Несмотря на это, он рад, что поступил как «настоящий россиянин» — приготовил домашний напиток из собственноручно собранных ягод.

Отдельно американец отметил, что в США купить ягодный морс непросто, он продается в основном в русских магазинах по 6 долларов за литровую упаковку.

Джейкоб регулярно дегустирует новые для себя российские блюда, недавно ему довелось попробовать малосольные огурцы. Узнав рецепт, он засолил огурцы самостоятельно и остался доволен результатом.