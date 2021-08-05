В Иране прошла церемония инаугурации нового президента

Тегеран, 5 августа. В столице Ирана прошла церемония инаугурации президента республики Эбрахима Раиси.

На мероприятии, начавшемся в 15.30 по московскому времени, планировалось присутствие 115 официальных лиц из 73 государств, большая часть которых заранее прибыла в страну.

После принесения присяги парламенту Эбрахим Раиси стал восьмым президентом Исламской Республики и официально приступит к работе.

Iran's hardline cleric Ebrahim Raisi to be sworn in as president amid slew of tensions https://t.co/PXkWUxw5iw — CNBC (@CNBC) August 5, 2021

Ряд дипломатов до церемонии инаугурации встретился с новым главой Ирана. Российскую делегацию возглавил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В мероприятии приняли участие президенты Афганистана Ашраф Гани и Ирака Бархам Салех. Помимо этого, от иракской стороны присутствовали и представители Курдистана, которые сопровождают лидера автономии Нечирвана Барзани.

The inauguration ceremony of the 13th President of #Iran (Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi) in the presence of local and foreign officials; #Raisi took the oath of office.https://t.co/Kzzxe9cF5y — nournewsen (@nournewsen) August 5, 2021

Также в страну прибыли глава парламента Азербайджана Сахиба Али гызы Гафарова и ее сирийский и турецкий коллеги Хаммуда Саббаг и Мустафа Шентоп, премьер-министр Армении Никол Пашинян, заместитель министра иностранных дел и специальный посланник президента Южной Кореи Чой Чон Кан, вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес и представители ряда международных организаций и неправительственных движений.

В их числе генеральный секретарь ОПЕК Мухаммад Баркиндо, вице-президент военизированного ливанского формирования «Хезболла» шейх Наим Касем, спикер йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад Абдус Салам и один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Примечательно, что в списке приехавших гостей иранские СМИ не называли делегатов из Саудовской Аравии, возможность присутствия которых ранее активно обсуждалась в прессе, в том числе и источниками в самой Исламской Республике.

Тегеран и Эр-Рияд разорвали дипломатические отношения в 2016 году, когда демонстранты в иранской столице подожгли саудовское посольство в ответ на казнь шиитского проповедника аятоллы Нимра ан-Нимра, которого власти королевства обвинили в разжигании беспорядков.

Ситуацию также усугубляют конфликты внешнеполитических интересов государств, в частности, война в Йемене. Эр-Рияд принимает непосредственное участие в боевых действиях на стороне сил президента Мансура Хади, в то время как Тегеран оказывает поддержку шиитскому движению повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». Однако в последние несколько месяцев Иран и Саудовская Аравия провели ряд встреч при посредничестве третьих стран, в ходе которых были намечены планы по деэскалации напряженности между двумя государствами.

Iran, Saudi Arabia on the edge of rapprochement with a Saudi representative due to attend President elect Raisi’s inauguration on 5th August. https://t.co/IZI6W5hGCt — Simon Mabon (@profmabon) July 31, 2021

Среди прочих приглашенных на церемонию инаугурации гостей были отмечены делегаты Кувейта, Омана, Таджикистана, Пакистана, а также ряда африканских и южноамериканских стран.

Представитель консерваторов Эбрахим Раиси сменил сторонника умеренного лагеря Хасана Роухани, который уже дважды избрался на пост главы государства и не имел права претендовать на эту должность в третий раз. Члены уходящего правительства неоднократно выражали опасения, что Раиси, как сторонник жесткой политики в отношении Запада, может навредить переговорному процессу по ядерной сделке, проходящему в Вене и приостановленному до завершения смены иранского руководства.

Вице-спикер парламента Исламской Республики Али Никзад сообщил, что по Конституции президент имеет две недели на формирование кабинета министров, однако ожидается, что перечень членов новой администрации будет готов к концу этой недели и передан на одобрение Меджлиса.