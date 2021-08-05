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В МИД России заявили о готовности предоставить визы дипломатам из США

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:58
Политика
В МИД России заявили о готовности предоставить визы дипломатам из США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 5 августа. Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

По словам представителя департамента, российская сторона готова к открытому к диалогу, в отличие от Вашингтона с его неконструктивным настроением.

«Готовы учитывать американские озабоченности, в частности, оперативно оформить визы новым сотрудникам дипмиссии США в Москве», — сообщил Бикантов во время брифинга.

Ранее в МИД России заявили, что слова о причастности Москвы к «гаванскому синдрому» являются проявлением «нездоровой фантазии». Сообщается, что американские дипломаты во время визита в Вену пожаловались на внезапные головокружения и мигрени. Этот инцидент получил название «гаванский синдром», а спецслужбы США безосновательно упрекнули Россию в причастности к этому.

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россия сша мид
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