Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства лично осмотрит районы Челябинской области, которые пострадали от природных пожаров. Также российский лидер проведет совещание по вопросам устранения последствий стихийного бедствия. А в Башкирии Путин посетит Абзелиловский район, где будет запущен завод по производству сухих строительных смесей «Цемикс».

Тимановская решила продолжать спортивную карьеру в Польше

Global Look Press / Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться с Олимпийских игр в Минск и 4 августа прибыла в Польшу, сообщила, что хочет продолжить заниматься спортом в этой стране.

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу — это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь», — сказала она на пресс-конференции.

Тимановская выразила удивление, что возникшая на Олимпиаде ситуация со сборной Белоруссии в итоге переросла в «политический скандал». По словам спортсменки, обсудив ситуацию с родителями, она выбрала Польшу в качестве нового места жительства. Также стало известно, что муж легкоатлетки Арсений Зданевич уже едет в Польшу.