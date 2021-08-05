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Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня

  /   Обновлено: 05 августа 2021 19:01
ФАН-ТВ
Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Путин посетит Башкирию и Челябинскую область

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства лично осмотрит районы Челябинской области, которые пострадали от природных пожаров. Также российский лидер проведет совещание по вопросам устранения последствий стихийного бедствия. А в Башкирии Путин посетит Абзелиловский район, где будет запущен завод по производству сухих строительных смесей «Цемикс».

Тимановская решила продолжать спортивную карьеру в Польше

Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня
Global Look Press  / Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться с Олимпийских игр в Минск и 4 августа прибыла в Польшу, сообщила, что хочет продолжить заниматься спортом в этой стране.
«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу — это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь», — сказала она на пресс-конференции.
Тимановская выразила удивление, что возникшая на Олимпиаде ситуация со сборной Белоруссии в итоге переросла в «политический скандал». По словам спортсменки, обсудив ситуацию с родителями, она выбрала Польшу в качестве нового места жительства. Также стало известно, что муж легкоатлетки Арсений Зданевич уже едет в Польшу.

Тысячи жителей Саратова остались без воды

Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

В Саратове десятки домов в Ленинском, Кировском и Заводском районах остались без холодного водоснабжения. Коммунальщики остановили подачу из-за ремонта трубопровода. Вернуть в дома воду саратовцев обещают не раньше восьми часов вечера. На некоторых участках возможно отключение и горячего водоснабжения.

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Все новости / ФАН-ТВ / Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа. События дня
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