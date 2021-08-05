Белорусский политолог обвинил Литву в отмене директив ЕС о гуманизме к беженцам

Власти Литвы применяют на границе с Белоруссией недопустимые методы по отношению к мигрантам с Ближнего Востока, однако ЕС делает вид, будто ничего не происходит. Об этом в интервью ФАН заявили белорусский эксперт Алексей Дзермант и российский политолог Алексей Мартынов, комментируя убийство беженца и избиения мигрантов литовскими силовиками.

Ранее пограничники Белоруссии обнаружили на литовской границе беженца со следами избиения. Ему попытались оказать медпомощь, однако пострадавший скончался. Минск сообщает о переходе через границу со стороны Литвы десятков мигрантов, многие из которых, включая женщин и детей, были жестоко избиты в Литве. По свидетельствам беженцев, силовики прибалтийской страны травят их собаками и часто применяют электрошокеры.

Старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант рассказал ФАН, что в Литве отменили законы, защищающие права человека в отношении беженцев.

«На днях Вильнюс отменил для себя директивы Евросоюза, которые обязывали проявлять гуманизм к беженцам и принимать нуждающихся людей. По факту он правовым образом «обосновал» психическое и физическое насилие, которое сегодня творят силовые структуры Литвы над мигрантами», — пояснил Дзермант.

Эксперт подчеркнул, что последствием правовых «нововведений» в Литве стали смерть покалеченного беженца, которого безуспешно пытались спасти белорусские пограничники, и увечья у десятков людей.

«Вильнюс решил, что наиболее эффективным способом борьбы с нелегальной миграцией является насилие. Избитых беженцев выбрасывают на территорию Белоруссии. Ужас, который творят представители правопорядка Литвы, видят все, но европейские правозащитники хранят молчание. Голос подали только представители Красного Креста и ООН, которая, впрочем, всего лишь «выразила озабоченность» из-за нарушения прав беженцев», — сообщил белорусский политолог.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Дзермант подчеркнул, что доказательства смерти беженца, избитого в Литве, зафиксированы. Белоруссия собирает доказательную базу по многочисленным случаям насилия над беженцами со стороны литовских силовиков.

«Временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе вызвали в службу внешнеполитических отношений, чтобы заслушать его по инцидентам, происходящим на белорусско-литовской границе. Все понимают, что ответственность за насилие лежит на литовских силовых структурах. Ситуация критическая. Литва на границе уже применяет огнестрельное оружие: зафиксированы выстрелы со стороны литовских военнослужащих», — сообщил белорусский эксперт.

Собеседник ФАН обратил внимание, что если от огня литовских силовиков пострадают военнослужащие или мирные граждане Белоруссии, это приведет к военному конфликту между двумя странами.

«Литовские власти безумны, они используют откровенно фашистские методы. Президент Александр Лукашенко предупредил, что в случае провокации со стороны Литвы белорусские защитники границы дадут немедленный и решительный ответ на агрессивные действия», — уточнил Дзермант.

Политолог добавил, что охрана границы по распоряжению правительства Белоруссии усилена, к рубежу подтянуты погранвойска республики.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что лицемерие правозащитников Европы, «не замечающих» беспредел пограничников Литвы, ожидаемо и закономерно.

«Президент Белоруссии Лукашенко уже дал распоряжение армии и силовикам жестко перекрыть границу Белоруссии. Он вынужден усиливать охрану границ, чтобы предотвратить провокации. Полагаю, физически это будет сделать нелегко, ведь границы республики имеют достаточно большую протяженность», — отметил аналитик.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Политолог заключил, что ситуацию можно было предвидеть после того, как авиасообщение Белоруссии с европейскими странами было перекрыто.

«Белорусские авиакомпании нарастили количество рейсов на Ближний Восток, в Северную Африку. Вполне естественно, что с увеличением потока в этом направлении среди пассажиров увеличилось и количество тех, кто рассчитывает нелегально проникнуть через Белоруссию в Европу. Нелегальные мигранты идут через лес, ведь заграждений на границе Литвы и Белоруссии нет. Лукашенко не направляет мигрантов в Европу специально, как это пытаются представить на Западе. Все сложилось ситуативно», — подчеркнул международный эксперт.

Отсутствие реакции мирового сообщества на преступные действия литовских силовиков в отношении мигрантов собеседник ФАН охарактеризовал саркастической фразой «это другое». Он добавил, что всем очевидны двойные стандарты коллективного Запада и лицемерие Евросоюза.

По мнению Алексея Мартынова, показным европейским «защитникам прав человека» в действительности глубоко плевать на несчастных людей. В рамках политической конъюнктуры Брюсселю выгодно рассуждать о «нарушении прав человека» в Белоруссии, остального же он «не видит».

Ранее ФАН рассказал о том, что российским победителям Олимпиады в Токио следует ожидать провокаций со стороны Запада в преддверии Игр-2022 в Пекине.