Двое жителей Иркутской области предстанут перед судом за реабилитацию нацизма

Иркутск, 5 августа. Иркутяне пойдут под суд за поддержку деятельности нацистских преступников. Обвиняемые выложили фотографии нацистов на официальном сайте "Бессмертного полка".

По материалам следствия, преступление было совершено в мае 2020 года. Обвиняемыми оказались мужчины 17 и 32 лет. Преследуя в качестве цели одобрение преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, злоумышленники разместили на сайт "Бессмертный полк онлайн" фотографии одного из нацистских командиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 354.1 части 3 УК РФ за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично. Также отмечается, что к расследованию были привлечены эксперты-историки.

Все материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. За данное преступление законом предусмотрены санкции в виде штрафа до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.