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Международная группа ученых объяснила причину нагрева атмосферы Юпитера

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:13
Наука
Международная группа ученых объяснила причину нагрева атмосферы Юпитера
nasa.gov

Лестер, 5 августа. Решить загадку нагрева атмосферы Юпитера удалось специалистам из международной группы ученых. Сообщается, что механизм явления долгое время был неизвестен.

Аномалия называется «энергетическим кризисом». В рамках ее изучения специалисты из Университета Лестера, Японского космического агентства (JAXA), Бостонского университета, Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) проанализировали данные обсерватории Кека на Гавайях. В итоге они создали тепловую карту верхних слоев атмосферы газового гиганта.

Установлено, что в окрестностях областей, где фиксируются полярные сияния, температура атмосферы достигает высоких значений. Эти регионы и отвечают за нагрев всей планеты. Заявляется, что явления возникают в то время, когда заряженные частицы улавливаются магнитным полем Юпитера. Сила полярных сияний, как и необычный нагрев, зависят от вещества, которое выбрасывается вулканами на спутнике Ио.

В конце июля стало известно, что астроном-любитель по имени Кай Ли открыл ранее неизвестный спутник Юпитера. Он сделал это во время изучения старых изображений планеты. Небесное тело стало 80-м по счету.

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