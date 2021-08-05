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Глава Генштаба ВС РФ заявил об увеличении поставок оружия странам Центральной Азии

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:55
Армия
Глава Генштаба ВС РФ заявил об увеличении поставок оружия странам Центральной Азии
Министерство обороны РФ  /  Вадим Савицкий

Ташкент, 5 августа. Россия увеличила объемы поставок вооружений государствам Центральной Азии. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, дополнительные поставки вооружения и техники позволят странам Центральной Азии отразить возможные террористические угрозы.

«Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — сказал Герасимов.

Он также добавил, что в целях реагирования на террористические угрозы в регионе России Узбекистан и Таджикистан проводят ряд совместных учений. Кроме того, российская сторона оказывает содействие в совершенствовании Вооруженных сил Узбекистана, а также помогает в подготовке квалифицированных военных кадров.

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россия герасимов центральная азия
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