Глава Генштаба ВС РФ заявил об увеличении поставок оружия странам Центральной Азии

Ташкент, 5 августа. Россия увеличила объемы поставок вооружений государствам Центральной Азии. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, дополнительные поставки вооружения и техники позволят странам Центральной Азии отразить возможные террористические угрозы.

«Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — сказал Герасимов.

Он также добавил, что в целях реагирования на террористические угрозы в регионе России Узбекистан и Таджикистан проводят ряд совместных учений. Кроме того, российская сторона оказывает содействие в совершенствовании Вооруженных сил Узбекистана, а также помогает в подготовке квалифицированных военных кадров.