Голландский блогер отметил странные моменты из жизни русских городов

Москва, 5 августа. Переехавший в Россию голландец Махил отправился с семьей в путешествие по России. В своем блоге он описывает странности, которые встречаются ему на пути.

Россия для жителя Нидерландов представляется очень необычной страной. Иностранец акцентировал внимание, что РФ не похожа ни на одно государство, где он бывал раньше.

«Здесь необычные продукты, странные приметы, бесстрашные водители», — отмечает иностранец на своем дзен-канале «Голландец в России».

Россия не перестает удивлять заграничного путешественника, он подмечает все необычное и интересное. В поездке по Поволжью автор канала отметил, что маленькие города сильно отличаются от Москвы, где он проживает с русской женой Алей. Именно она помогает супругу вести блог, русский язык Махил выучил пока не на отлично.

В небольшом городке голландец заметил, что на табличке с адресом присутствует не только название улицы и номер дома. Он несказанно удивился, когда увидел там рекламу. Такого он не видел ни в одной другой стране мира.

Заинтересовали Махила украшения двора, изготовленные из колесных покрышек. Самой популярной декорацией голландец назвал лебедя, хотя встречаются и другие интересные композиции. В Голландии колеса используют исключительно по назначению, пояснил иностранец.

У голландского путешественника вызвали недоумение пешеходные переходы в случайных местах. В других странах зебра расположена логично, где есть тротуар. В России же порой можно встретить пешеходный переход, который ведет в никуда.

«Почему решили сделать переход для людей там, где нет тротуара для людей?» — удивляется блогер.

До поездки голландец думал, что в России все дома строятся из дерева и был очень удивлен, когда обнаружил, что большинство зданий облицованы пластиком и металлом.

«У вас есть Сибирь, тайга, много лесов. Я видел фотографии русских деревянных домов и думал, так везде», — недоумевает Махил.

Экономией денег такое решение сложно объяснить, ведь даже большие загородные дома зачастую огорожены забором из этих непривлекательных материалов.

Самое интересное, что открыл для себя иностранец в этой поездке — это голубятни. Он считает, что это весьма необычное хобби.

«В Голландии нет голубятен. Я никогда не видел и не слышал об этом», — восхитился блогер.

Поговорив с хозяином голубятни Махил выяснил, что практического применения у голубей нет, только эстетическое удовольствие. Также в России проводятся соревнования и выставки, где птицы демонстрируют свою красоту и таланты.

Соотечественник Махила блогер Ари путешествует по России и рассказывает, чего не хватает Евросоюзу. Голландец отметил, что Европе стоит перенять у РФ некоторые свойства, например, в индустрии красоты.