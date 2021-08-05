Политолог рассказала, чем для Украины обернется возмещение Крыму ущерба от блокады

Крым намерен предъявить Киеву иски за организацию пяти блокад полуострова: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. По предварительным данным, Украина нанесла Крыму ущерб более чем на 1 триллион 470 миллиардов рублей.

Решение вопроса по возмещению ущерба позволит России заявить о границах нашей стратегической солидарности, считает Ольга Дегтярева, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук. Эксперт рассказала ФАН, каким сферам экономики Крыма был нанесен урон из-за блокады.

«Вопрос компенсации очевиден, и он назрел давно. Крым никогда не был самодостаточным регионом: в силу природных обстоятельств атомная электростанция там не состоялась, энергетика не развивалась, до 85% ресурсов полуостров получал с Украины. Пресной воды на полуострове тоже всегда не хватало, до 60-х годов он был похож на некую пустыню. В связи с этим никакого экономического, промышленного производства в больших объемах там не было до появления днепровской воды. Крым получал до 45% продовольствия с Украины. Соответственно, когда все это прекратилось, полуостров оказался в таком состоянии», — напомнила политолог.

Федеральное агентство новостей /

Ольга Дегтярева добавила, что экономическая блокада Крыма в момент его возвращения в Россию должна была выступить своеобразной неподъемной гирей для бюджета страны, которая отягощена еще и санкциями.

«Решение вопроса по возмещению ущерба позволит России заявить о границах нашей стратегической солидарности. Для Украины сейчас самое опасное — оказаться вне игры, поэтому она всеми силами стремится показать свою субъектность. Но при этом власти не справляются с управлением государством. Это ведет к разочарованию граждан, а нам дает возможность выиграть время, чтобы поднять этот регион и восстановить там экономику», — считает Дегтярева.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Политолог уверена, что иски на возмещение ущерба, которые подали крымские власти, будут удовлетворены в пользу российской стороны.

В завершение Ольга Дегтярева обратила внимание, что для высчитывания размера ущерба нужно внести правки в законодательство Украины, в котором еще нет статьи, регулирующей коллаборационистскую деятельность.

«Это создает прецедент решения вопроса в нашу пользу. В международном законодательстве есть все предпосылки, чтобы пойти навстречу России в случае, если Украина внесет такие правки в законодательстве», — заключила политолог.

Ранее ФАН сообщал, что минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что состоялось совещание оборонного ведомства страны, где обсуждались различные сценарии обострения ситуации. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны выполнить задачи по отражению вооруженной агрессии извне.