В Венесуэле рассказали, когда боливар потеряет шесть нулей

Каракас, 5 августа. Правительство Венесуэлы объявило о готовящейся деноминации национальной валюты. Об этом сообщил Центральный банк страны.

Согласно предоставленной регулятором информации, уже 1 октября национальная валюта Венесуэлы — боливар — потеряет шесть нулей.

«С 1 октября 2021 года вступит в силу цифровой Боливар, применяя денежную шкалу, которая уберет шесть нулей из национальной валюты. То есть все денежные суммы и все, что выражено в национальной валюте, будет разделено на один миллион», — говорится в заявлении Центробанка.

Правительство Венесуэлы длительное время предпринимает попытки ввести в стране цифровую валюту, стоимость которой будет привязана к стоимости нефти — основного экспортного товара страны, — по запасам которой Венесуэла является мировым лидером.

К данному шагу правительство Николаса Мадуро толкает экономический кризис, бушующий в стране на протяжении последних нескольких лет. Согласно отчетам Центрального банка Венесуэлы, в 2018 году инфляция в стране достигла 130 000%. Хотя по итогам 2019 и 2020 годов рост цен несколько замедлился, тем не менее, инфляция за этот период составила 9585% и 2959% соответственно.

Экономическая ситуация усугубилась политическим кризисом после того, как в январе 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Многие государства мира, в том числе США, Великобритания и страны ЕС признали Гуайдо законным лидером страны, после чего правительству Мадуро было отказано в доступе к государственным средствам, которые находятся на счетах в зарубежных банках.

Global Look Press / Pedro Rances Mattey / dpa

В настоящее время законные власти Венесуэлы и команда самопровозглашенного президента ведут судебное разбирательство о праве распоряжаться золотым запасом страны, который находится на хранении в Банке Англии. Примерная стоимость золота оценивается в 3 млрд долларов.