Шойгу заявил о решении проблемы нехватки жилья для военных

Новосибирск, 5 августа. Проблему нехватки жилья для российских военнослужащих удалось снять с повестки дня благодаря введению военной ипотеки. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, благодаря нововведению удалось полностью решить проблему нехватки жилья для военных.

«Когда мы поняли, что мы в состоянии просто выдать людям субсидию средств, и он сам решал, что ему делать — покупать, строить. Многие пошли по этому пути. Сегодня программа продолжается», — отметил министр.

Стоит отметить, что за последние десять лет Минобороны РФ обеспечило жильем более 111 тысяч военнослужащих. При этом к 2023 году постоянным жильем будут обеспечены почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным — 198 тысяч.