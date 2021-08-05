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Шойгу: РФ задействует базы в Киргизии и Таджикистане в случае угрозы из Афганистана

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:16
Армия
Шойгу: РФ задействует базы в Киргизии и Таджикистане в случае угрозы из Афганистана
пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирск, 5 августа. Россия готова задействовать свои военные базы в Киргизии и Таджикистане в случае агрессии со стороны Афганистана. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, база ВС РФ в Таджикистане достаточно мощная для того, чтобы применить ее силы для защиты рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

«То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость», — указал глава Минобороны.

Помимо этого, министр отметил важность программы перевооружения армии Таджикистана, которую Москва и Душанбе проводят совместно.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с инспекцией в войска Центрального военного округа. Также он проверил исполнение государственного оборонного заказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ).

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афганистан шойгу таджикистан киргизия вс рф военная база
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