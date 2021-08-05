Старшая дочь рэпера Dr. Dre вынуждена жить в машине

Лос-Анджелес, 5 августа. Старшая дочь американского рэпера-миллионера Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг) стала бездомной. Девушка вынуждена жить в машине, поскольку ей не хватает денег на аренду.

В первом браке хип-хоп-артиста с Лизой Джонсон родилась его старшая дочь Латанья Янг. Супруги развелись, когда ребенку было всего пять лет. Поначалу Dr. Dre общался с наследницей и даже изредка забирал ее к себе на выходные. Однако потом совсем перестал общаться с девочкой.

По словам Янг, она не видела именитого отца около 18 лет. Сейчас 38-летняя дочь рэпера в одиночку воспитывает четырех детей. Она больше года не получала финансовой поддержки отца. Во время пандемии Янг лишилась своего основного заработка. Наследница Dr. Dre устроилась курьером в несколько фирм по доставке еды, но этих денег не хватает на аренду жилья. Дети Латаньи Янг временно живут у ее знакомых, а она сама ночует в машине. По словам девушки, она несколько раз просила звездного отца о помощи, но в ответ получала отказы.

«Я бездомная и обращалась за помощью к отцу. Его адвокат сказал, что он не хочет мне помогать, потому что я говорила много лишнего о нем прессе. Я просто пытаюсь связаться с ним и узнать, хочет ли он поговорить со своими внуками. Мои дети достаточно взрослые, чтобы знать, кто он. Они в шоке от того, что он не хочет иметь с ними ничего общего», — рассказала старшая дочь Dr. Dre в интервью Daily Mail.

Dr. Dre является один из самых успешных рэперов и культовых музыкальных продюсеров. В 2014 году он возглавил список самых богатых хип-хоп-артистов по версии Forbes. Состояние музыканта оценивается в 950 миллионов долларов.

Недавно скандал произошел с наследником российского рэпера Дэцла. Мать музыканта Ирина Толмацкая заявила, что не хочет общаться с внуком Антонием. Женщину возмутило интервью, в котором молодой человек, по ее словам, говорил неправду.