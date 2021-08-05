Министр культуры ЛНР рассказал, как представлен 2014 год в местных учебниках

Санкт-Петербург, 5 августа. События 2014 года описываются в учебниках Луганской Народной Республики, рассказал министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.

Тему учебников луганских школьников затронули на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». По словам Сидорова, 2014 год представлен в книге, посвященной новейшей истории.

«Там в целом дается анализ предшествия боевым действиям и описание событий, которые до сих пор здесь проходят», — сообщил министр культуры ЛНР.

Министр образования Луганской Народной Республики Андрей Лустенко добавил, что сейчас издается учебник истории отечества. В нем рассматриваются события до госпереворота на Украине и начала гражданской войны, однако 2014 году посвящены несколько разделов.

«Там много представлено личностей, социальные процессы, которые привели к событиям 2014 года. <...> Есть изданный учебник вузовский. Тираж сделан обширный, но он устарел по годам — заканчивается эпохой 2019–2020 года, но там все исторические события четко переданы, тем более, что молодежь была свидетелем этих событий, поэтому это их вчерашние будни», — отметил Лустенко.

Темой пресс-конференции «Патриота» стал проект «Киноуроки в школах России», который хотят интегрировать в ЛНР и ДНР. В рамках программы школьникам показывают короткометражные фильмы о справедливости, чувстве долга и других нравственно-духовных качествах.