Сотрудники МЧС спасли травмированную туристку в районе Северо-Чуйского хребта

Горно-Алтайск, 5 августа. Женщина пострадала во время перехода реки в Алтайских горах. Туристка поскользнулась на камне и вывихнула стопу.

Дочь пострадавшей рассказала, что мама получила травму еще два дня назад. Повреждение оказалось настолько сильным, что женщина не смогла выбраться на берег самостоятельно — в этом ей помогли муж и дочь. Ногу зафиксировали и перевязали, а рано утром глава семейства дошел до ближайшего места, в котором была мобильная связь, и дозвонился до МЧС.

Для осуществления спасательной операции был привлечен вертолет Ми-8. Погодные условия оказались благополучными и не помешали провести эвакуацию.