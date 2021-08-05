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Сотрудники МЧС спасли травмированную туристку в районе Северо-Чуйского хребта

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:03
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли травмированную туристку в районе Северо-Чуйского хребта
wikipedia.org  /  Александр Лещёнок / CC BY-SA 4.0

Горно-Алтайск, 5 августа. Женщина пострадала во время перехода реки в Алтайских горах. Туристка поскользнулась на камне и вывихнула стопу.

Дочь пострадавшей рассказала, что мама получила травму еще два дня назад. Повреждение оказалось настолько сильным, что женщина не смогла выбраться на берег самостоятельно — в этом ей помогли муж и дочь. Ногу зафиксировали и перевязали, а рано утром глава семейства дошел до ближайшего места, в котором была мобильная связь, и дозвонился до МЧС.

Для осуществления спасательной операции был привлечен вертолет Ми-8. Погодные условия оказались благополучными и не помешали провести эвакуацию.

 

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