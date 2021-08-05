Посетителям сахалинского пляжа удалось погладить подплывшего к берегу кита

Южно-Сахалинск, 5 августа. Необычным «гостем» сахалинского пляжа стала белуха, которая выплыла на морской берег и поигралась с отдыхающими. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Кит выплыл на мелководье, благодаря чему посетителям пляжа удалось погладить белуху. После этого млекопитающее исчезло в воде, однако позже вновь вернулось к людям. Умиленные жители Сахалина прокомментировали поведение животного Telegram-канале HUE. Сама белуха не испытывала никакого страха перед людьми.

«Как ребенок», — заявили очевидцы.

Дельфины и киты являются чрезвычайно умными и интересными животными. В их честь ровно 35 лет назад учредили праздник, который отмечается во всем мире 23 июля. День китов и дельфинов приурочили к дате запрета отлова млекопитающих в коммерческих целях. До этого момента китов убивали ради жира, усов и мяса.