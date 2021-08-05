Политолог Дугин: шантаж Украины вынудил Россию и ФРГ построить «Северный поток — 2»

Москва, 5 августа. Украина не сможет повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2», уверен политолог и философ Александр Дугин.

Обозреватель журнала National Interest Джон Рюль высказал мнение, что Европа перестанет поддерживать Киев после запуска «Северного потока — 2» и украинская повестка отойдет на второй план.

Политолог Александр Дугин указал на важный нюанс, который вынудил Россию и Германию начать строительство «Северного потока — 2». По словам эксперта, идея проекта возникла из-за того, что Украина слишком часто прибегала к шантажу из-за транзита газа. Однако в этой ситуации существуют только две заинтересованные стороны.

«Продавец, коим выступает Россия, и покупатель — Германия. Это их дело, как организовать доставку. «Северный поток – 2» позволяет им доставлять нужные объемы газа, устанавливать цены и тарифы, исходя из реальных интересов», — подчеркнул Александр Дугин.

Украина не сможет влиять на «Северный поток — 2», так как запуск газопровода состоится в любом случае, пишет Life.ru.

Ранее аналитик Игорь Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2». По его словам, Москва правильно поступила, когда отправила больше судов сопровождения в ответ на провокации Польши.