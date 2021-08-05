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Володин передал избранному президенту Ирана поздравления от Владимира Путина
Политика
Володин передал избранному президенту Ирана поздравления от Владимира Путина
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Тегеран, 5 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Тегеран на церемонию инаугурации избранного лидера Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

Спикер парламента передал иранскому президенту теплые слова приветствия и поздравления от Владимира Путина. Во время переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, а также межпарламентское взаимодействие между государствами.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия предает большое значение укреплению отношений с Ираном и развитию межпарламентского сотрудничества.

«Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась», — заявил спикер.

Сейед Эбрахим Раиси в свою очередь передал слова благодарности российскому лидеру.

Председатель Госдумы ранее направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении. Володин пожелал своему новому коллеге Алену Симоняну успехов в работе.

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Все новости / Политика / Володин передал избранному президенту Ирана поздравления от Владимира Путина
путин иран володин раиси
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