Политолог Марков назвал три главных предвестника нового удара Запада по Белоруссии

, 5 августа. Очередной виток намеренной дестабилизации обстановки в Белоруссии можно распознать по трем главным признакам, рассказал политолог Сергей Марков.

Западные спецслужбы активно работают над созданием неблагоприятной обстановки в Белоруссии, и конечной целью этих действий должен стать удар по правительству президента Александра Лукашеко, подчеркнул Марков в личном Telegram-канале. Три главных предвестника грядущего кризиса уже дали о себе знать, и все они связаны с ближайшими соседями Минска, уверен эксперт.

Первый признак нагнетания обстановки — это создание в глазах мирового сообщества образа «кровавого диктатора» Лукашенко. Для этого западным спецслужбам необходимо принести «сакральную жертву», которой, по словам Маркова, стал глава «Белорусского дома на Украине» Виталий Шишов.

Второй маркер — это попытка дискредитации Белоруссии на Олимпийских играх в Токио. Здесь польским агентам как нельзя кстати пришлась ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которой тут же предоставили гуманитарную визу. Бегунья уже завершила выступление на Олимпиаде и отправилась в Варшаву, где дала пресс-конференцию.

Наконец, третий сигнал — это критическая ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Литвой. Весь конфликт, вспыхнувший между Минском и Вильнюсом из-за Прибалтики прямо связан с политическими решениями президента Лукашенко, а значит, Евросоюз будет использовать кризис для нанесения удара по Белоруссии.

«Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен какой-то удар по Белоруссии и по Лукашенко, который и свяжет политически все эти конфликты и выведет конфликт на новый уровень. России надо приготовиться к какому-то кризису», — резюмировал политолог.

Ситуация на границе между Литвой и Белоруссией остается предельно напряженной. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предупредил, что сценарий, при котором литовские пограничники начнут стрелять по нелегальным мигрантам на поражение вполне реален, и такое развитие нельзя допустить.