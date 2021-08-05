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Вестерн-сериал «Йеллоустон» получит приквел
Общество
Вестерн-сериал «Йеллоустон» получит приквел
Кадр из сериала «Йеллоустоун»

Лос-Анджелес, 5 августа. Номинант на премии «Золотой глобус» и«Оскар» Тейлор Шеридан взялся за приквел многосерийного вестерна «Йеллоустон». Новый сериал выйдет под названием «1883».

Вестрен-сериал «Йеллоустон» впервые вышел на экраны на канале Paramount Network в 2018 году. Первый сезон не снискал любви критиков, зато очень понравился зрителям, поэтому шоу продлили. Сюжет рассказывает о непростой жизни семьи Даттонов, которая владеет большим ранчо. Территории привлекают крупных застройщиков, политиков, нефтяных магнатов, индейцев из резервации и многих других. Поэтому глава семьи пытается всеми способами сохранить ранчо.

Шоураннером выступил Тейлор Шеридан. Он же на днях объявил о работе над приквелом «Йеллоустона». Новый сериал будет называться «1883» и расскажет о предках главных героев оригинального шоу. Создатели проекта отметили, что задумывают приквел, как яркий пересказ западной экспансии и интенсивное историческое исследование времени в рамках одной семьи.

Главную роль в приквеле исполнит номинант на премию «Оскар» Сэм Эллиот. К актерскому касту уже присоединились американские певцы в стиле кантри Фейт Хилл и Тим Макгро. Дата премьеры сериала «1883» пока не назначена.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о работе над документальным сериалом о полете миллиардера Джареда Айзекмена в космос. Проект будет разработан в сотрудничестве с компанией SpaceX.

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