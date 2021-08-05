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«Я в Кремле сейчас»: Путин вызвал к себе в кабинет министра транспорта России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:02
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Общество
«Я в Кремле сейчас»: Путин вызвал к себе в кабинет министра транспорта России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин вызвал к себе министра транспорта для обсуждения ряда неотложных вопросов.

Глава государства сделал это во время совещания с членами кабмина. Владимир Путин подчеркнул, что главе ведомства Виталию Савельеву следует подъехать в Кремль сразу после заседания правительства.

«Что касается работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне. Доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — заявил Путин.

В рамках совещания с членами Правительства Российской Федерации Владимир Путин также назвал причину паводков и пожаров на территории страны. По его словам, на ситуацию влияет изменение климата. Отдельное совещание на эту тему состоится 6 августа.

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