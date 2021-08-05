Политолог Корнилов жестко ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса

Москва, 5 августа. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о жителях Донбасса.

Украинский лидер ранее призвал жителей Луганской и Донецкой народных республик покинуть родную землю, если они считают себя русскими.

«А он не хочет по этой же логике призвать украинцев, любящих ЕС, собрать чемоданы и ехать в Европу?» — возмутился эксперт.

Корнилов иронично добавил, что Зеленскому не стоит ограничиваться только сторонниками России.

Ранее слова Владимира Зеленского прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Российский политик заявил, что Украина не сможет полноценно существовать без Москвы.