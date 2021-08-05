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Режиссер Васильев назвал причины ошеломительного успеха ленты «Майор Гром» на Netflix
Шоу-бизнес
Режиссер Васильев назвал причины ошеломительного успеха ленты «Майор Гром» на Netflix
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»  / 

«Майор Гром: Чумной Доктор» представляет собой пример простого для восприятия, но при этом интересного фильма. Таким мнением поделился в беседе с ФАН режиссер Сергей Васильев. Собеседник прокомментировал новость о том, что кинолента режиссера Олега Трофима по итогам июля стала самой популярной на сервисе Netflix.

«Я рад за студию комиксов, режиссера Олега Трофима и всех, кто причастен к проекту. Это выдающее достижение. Надеюсь, это первая ласточка отечественных фильмов на просторах мировых площадок», — сказал автор знаменитой короткометражки о русской кибердеревне.

Сергей Васильев поделился впечатлениями от просмотра картины, активно покоряющей зрителей по всему миру.

«Безусловно, мне фильм понравился. Это было что-то нетипичное, свежее. Мне кажется, это первопроходец в данном жанре в плане успешности. Раньше были похожие работы — «Защитники» или «Черная молния». На мой взгляд, «Майор Гром» — самый удачный пример отечественной супергероики», — сообщил собеседник ФАН.

Режиссер Васильев назвал причины ошеломительного успеха фильма «Майор Гром»
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В завершение он предположил, в чем может заключаться секрет ошеломительного успеха кинокомикса.

«Он достаточно простой, понятный, универсальный. Почему фильмы киностудии Marvel так успешны? Они рассказывают простые истории, которые интересны не только американцам, но и россиянам, малазийцам… Это истории об общечеловеческих проблемах и переживаниях. Думаю, «Майор Гром» попал в точку. Он не сложный для восприятия, но при этом убедительный, яркий, увлекательный», — рассказал Сергей Васильев.

Ранее режиссер Дмитрий Иосифов через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Табакова. По словам собеседника, артиста отличает его готовность разбиться в лепешку ради выполнения поставленной задачи.

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