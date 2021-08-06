Сексолог Миллер объяснила, почему не удается найти любовь в приложениях для знакомств

Приложения для знакомств стали новой реальностью для одиноких людей, ищущих романтического партнера. Однако найти свою любовь за счет виртуальной программы удается далеко не всем — скорее единицам. Почему большинство пользователей раз за разом остаются без многообещающего знакомства и разочарованно удаляют свой профиль? Как сегодня искать свою судьбу в режиме вечной нехватки времени? Найти ответы на эти вопросы ФАН попытался у практикующего психолога и сексолога Александры Миллер.

Проблема, оказалось, лежит на поверхности: любое приложение дает нам однобокое и фрагментарное представление о человеке, скрытом за профилем. Наш мозг считывает слишком мало информации о том, с кем придется общаться вживую, а порой и эти крупицы оказываются не совсем правдивы.

«Людям свойственно показывать себя с лучшей стороны и скрывать свои негативные черты. Мужчины жалуются, что девушки очень сильно фотошопят снимки: то есть выставлено одно, а приходит на свидание девушка на два размера больше и на десять лет старше. Плюс мы не слышим голос человека, не чувствуем его запах, не понимаем, как он будет вести беседу. Мы не знаем о нем, по сути, ничего, а видим просто картинку», — рассказывает психолог.

Конечно, приходя на встречу с таким человеком, мы испытываем чувство разочарования. Оно, кстати, прекрасно вписывается в клиповое мышление — еще один важный момент, о котором говорит Миллер. Сегодня нас окружает поток быстро сменяющейся информации, нам самим важно получать все быстро, отчего сильно страдает важный в отношениях эмоциональный интеллект.

«Мы не знаем, что такое сопереживать и сочувствовать, а кто-то уже считает, что это вообще не круто. Многие взрослые люди уже обожглись на неудачных браках или отношениях, не ходят к психологу, ничего не прорабатывают, соответственно, вляпываются в очередное не очень приятное знакомство. И это происходит из раза в раз», — отмечает Александра Миллер.

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Не меняя чего-то в себе, у вас не получится и изменить что-то в жизни и отношениях с окружающими. А онлайн-знакомства принесут лишь новую порцию разочарования и замкнут депрессивный круг. Куда лучше будет вернуться в реальность, говорит сексолог, и стараться быть в ней открытым и настоящим человеком со своими несовершенствами как во внешности, так и в поведении. Второй секрет успеха — вести активную социальную жизнь, благодаря которой вы и найдете со временем своего идеального партнера. Если при этом, конечно, прокачаете самого себя.

«Женщина должна быть кокеткой и проявлять свою скрытую сексуальную энергию. Мужчина должен хотеть ее видеть, ему должно быть интересно ее разглядывать. Есть такие женщины, которые за собой не следят и хотят встретить принца. Но такого не бывает, в реальности все по-другому. Женщина должна кайфовать сама от себя, тогда она не будет обделена вниманием. Ей должно быть с собой интересно, она должна сама получать от себя удовольствие. Тогда будет результат в виде шлейфа поклонников», — резюмирует собеседница агентства.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, как возобновить страсть в долгих и устоявшихся отношениях. По ее мнению, между партнерами всегда должна оставаться загадка, чтобы они были друг другу интересны в общении и сексе.