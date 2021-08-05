Девочка погибла после удара током на опоре ЛЭП в Находке

Приморский край, 5 августа. Стражи порядка в Находке пытаются разобраться в трагической смерти несовершеннолетней девочки. Как стало известно ФАН, по непонятным причинам ребенок залезла на опору линии электропередачи.

В дежурную часть полиции 4 августа поступило сообщение от врачей скорой помощи. Они доложили, что примерно в 19:00 обнаружили труп несовершеннолетнего ребенка. На улицу Пограничную к дому 62 выехала оперативно-следственная группа. Они осмотрели место происшествия: тело лежало рядом с опорой ЛЭП.

По данному факту блюстители закона организовали процессуальную проверку. По словам сотрудника местного оперативного подразделения, собранные материалы направлены в следственные органы СКР для вынесения процессуального решения.

«Пока непонятно, по каким причинам 17-летняя пострадавшая залезла на вышку. Она дотронулась до провода, который находился под напряжением. Девочку ударило током, и она упала на землю с десятиметровой высоты», — пояснил источник.

Погибшая являлась студенткой первого курса Находкинского гуманитарного колледжа и обучалась на профессию повар-кондитер. На учете в правоохранительных органах или в социальных службах девочка и ее родители не состояли.