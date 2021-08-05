Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 17:59
17:58
Армия
Шойгу: более 500 «ученых-срочников» после службы продолжили работу в институтах МО РФ
17:54
Политика
Потасовка с участием мэра украинского города и депутата Верховной рады попала на видео
17:54
Спорт
Исинбаева может возглавить комиссию спортсменов МОК
17:52
Общество
Состоялась жеребьевка седьмого чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза
17:52
Общество
Детям расскажут о донорстве костного мозга в рамках проекта «Киноуроки в школах России»
17:51
Судан
Наводнение оставило 1300 семей в Судане без жилья
17:51
Общество
Иммунолог Крючков рассказал, почему «Дельта» — самый заразный штамм COVID-19
17:49
Происшествия
Задымление произошло на Киевском вокзале в Москве
17:47
Происшествия
Следователи устроили обыски в ГИБДД Воронежа
17:46
Украина
«Чья земля?»: на Украине начались войны за сады, огороды и фермерские территории
Все новости

Девочка погибла после удара током на опоре ЛЭП в Находке
Происшествия
Девочка погибла после удара током на опоре ЛЭП в Находке
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Приморский край, 5 августа. Стражи порядка в Находке пытаются разобраться в трагической смерти несовершеннолетней девочки. Как стало известно ФАН, по непонятным причинам ребенок залезла на опору линии электропередачи.

В дежурную часть полиции 4 августа поступило сообщение от врачей скорой помощи. Они доложили, что примерно в 19:00 обнаружили труп несовершеннолетнего ребенка. На улицу Пограничную к дому 62 выехала оперативно-следственная группа. Они осмотрели место происшествия: тело лежало рядом с опорой ЛЭП.

По данному факту блюстители закона организовали процессуальную проверку. По словам сотрудника местного оперативного подразделения, собранные материалы направлены в следственные органы СКР для вынесения процессуального решения.

«Пока непонятно, по каким причинам 17-летняя пострадавшая залезла на вышку. Она дотронулась до провода, который находился под напряжением. Девочку ударило током, и она упала на землю с десятиметровой высоты», — пояснил источник.

Погибшая являлась студенткой первого курса Находкинского гуманитарного колледжа и обучалась на профессию повар-кондитер. На учете в правоохранительных органах или в социальных службах девочка и ее родители не состояли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девочка погибла после удара током на опоре ЛЭП в Находке
дети приморский край несчастный случай опора лэп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru